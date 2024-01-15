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Aktüel İngiliz seyahat şirketi iflas etmişti! Thomas Cook kime verildi? Resmen geri sayım başladı, o Polonyalı şirkete satılıyor
Aktüel

İngiliz seyahat şirketi iflas etmişti! Thomas Cook kime verildi? Resmen geri sayım başladı, o Polonyalı şirkete satılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-15 23:25:00 - 2024-01-16 00:10:45
İngiliz seyahat şirketi iflas etmişti! Thomas Cook kime verildi? Resmen geri sayım başladı, o Polonyalı şirkete satılıyor

Polonyalılar ünlü Thomas Cook şirket için harekete geçti: Thomas Cook'un Polonyalı bir şirkete satılmanın eşiğinde olduğu bildirildi.

İngiliz seyahat devi Thomas Cook 2019 yılında iflasını ilan etmiş, o dönem şirketin en büyük hissedarı konumundaki Fosun da Thomas Cook markası ile markaya ait Casa Cook ve Cook's Club markalarını 11 milyon euroya satın almıştı. Thomas Cook'u online tur operatörü olarak faal hale geriten şirket, sonrasında Casa Cook ile Cook's Club'ın bağlı olduğu FTC Hotels'i Goldman Sachs Varlık Yönetim Şirketine satmıştı.

Gelinen noktada Çinli grubun Thomas Cook'u da satımanın eşiğinde olduğu belirtildi. Sky News'in haberine göre Fosun, Thomas Cook'u, çoğunluk hissesi MCI Capital'a ait Polonyalı online seyahat acentesi eSky'a satmanın eşiğinde.

MCI Capital'ın orta ve doğu Avrupa'ya odaklanan bir şirket olduğunu belirten Sky News, satışa ilişkin görüşmelerin bir süredir devam ettiğini ve yakında sonuçlanabileceğini kaydetti.

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