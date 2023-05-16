İngiliz sevdalısı İttihatçı paşanın torunu HDP'den adaydı... Bakın meclise girebildi mi
İttihatçı Osmanlı Paşası Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal, HDP’nin paravan partisi Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayıydı ancak meclise giremedi.
İttihatçı Osmanlı Paşası Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal, HDP’nin paravan partisi Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayıydı ancak meclise giremedi.
Türkiye sandığa gitti ve 28. dönem milletvekilleri belirginleşmeye başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.
Bir ayağı Kandil’de olan Hasan Cemal meclise giremedi
Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den aday olan Hasan Cemal Meclis'e giremedi.
Kandil’de teröristlerle saatlerce sohbet eden, bebek katili Öcalan’ın fotoğrafı önünde teröristlerle fotoğraf çektiren Hasan Cemal, Ankara 1.Bölge 2.sıradan adaydı.
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Terörist leşlerine ‘şehit’ diyen terör sevici Cemal, Yeşil Sol Parti'nin hiç vekil çıkaramaması sebebiyle Meclis dışında kaldı.