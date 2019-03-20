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İngiliz perakende devi, Türkiye’de 50’inci mağazasını açıyor

Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılara rağmen Türkiye’ye yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:45
İngiliz perakende devi, Türkiye’de 50’inci mağazasını açıyor

Son dönemde yaşanan ekonomik saldırılara rağmen Türkiye’ye yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İngiliz perakende devi, İstiklal Caddesi’nde Türkiye’deki 50’inci mağazasını açtı.


Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenen yabancı şirketler, yatırımlarını sürdürüyor. İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Türkiye’de açtığı yeni mağazalarıyla büyümeyi tüm hızıyla sürdürüyor. İstiklal Demirören AVM’de 50. mağazasını açan firma, yeni mağazası ile ziyaretçileriyle buluşuyor. İstiklal Demirören AVM’de 452 metrekarelik bir alanda hizmet veren yeni mağaza; kadın, erkek ve iç giyim koleksiyonlarını müşterileri ile buluşturuyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:45
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