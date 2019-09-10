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İngiliz Parlamentosu, Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti

İngiltere’de hükümetin erken seçim talebi ikinci kez reddedildi - Parlamentoda Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı kabul edildi - Parlamento, erken seçim oylamasının ardından 14 Ekim'e kadar tatile girdi

10 Eylül 2019 Salı 04:12
İngiliz Parlamentosu, Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

İngiltere'de parlamento hükümetin talebi çerçevesinde tatile girmeden önce muhalefetin sunduğu Brexit'e ilişkin bazı tasarıları görüştü.

İlk olarak hükümeti, parlamentonun tatil edilmesi ve anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlamaya mecbur kılan tasarı ele alındı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden istifa eden Dominic Grieve'in sunduğu tasarı 302’ye karşı 311 oyla kabul edildi.

Tasarının gerekli diğer onayları da alması durumunda sadece planlar veya resmi evraklar değil, hükümet görevlilerinin elektronik posta, sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar yoluyla yaptığı tüm uluslararası yazışmaların açıklanmasının da gerekebileceği belirtildi.

Parlamentoda ayrıca anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı da görüşüldü. İşçi Partisi'nin sunduğu tasarıya itiraz olmadığı için metin oylama yapılmadan kabul edildi.

Böylece hükümetin 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den 3 aylık erteleme talep etmesini öngören yasanın gereğini yerine getirmesi zorunlu oldu.

- Erken seçim talebine ikinci ret

Parlamentoda daha önce reddedilen Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim talebi de oylandı.

15 Ekim'de erken seçime gidilmesini öngören teklif, 46 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu aldı, ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi.

Oylama sonrası konuşan Johnson, parlamenterleri Brexit’ten yana oy veren "İngiliz halkından daha iyi bildiklerini sanmakla” suçladı. Johnson, parlamenterlerin ülkenin başbakanının hayati bir pazarlığa masadan kalkma yetkisi olmadan girmesini istediğini öne sürdü.

Parlamento, erken seçim oylamasının ardından14 Ekim'e kadar tatile girdi. Karara karşı "Susturulduk" yazılı dövizler taşıyan muhalefet üyeleri, Muhafazakar Parti mensuplarının salonu terk etmesi sırasında da "Utanın" şeklinde slogan attı.

- Brexit süreci

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Johnson, anlaşmasız da olsa Brexit’in gerçekleşmesini sağlamak ve parlamenterlerin olası bir müdahalesinin önüne geçmek için parlamentonun tatile girmesini istemişti.

Ancak muhalafet ve Muhafazakar Partiden istifa eden parlamenterler, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir tasarıyı kabul etmiş ve Johnson'ın erken seçim önerisini reddetmişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.





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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 04:12
  1. Boris Johnson
  2. Brexit
  3. İngiltere

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