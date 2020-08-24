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Aktüel İngiliz ordusunda uyuşturucu kullandıkları için görevden alınan askerlerin sayısı arttı
Aktüel

İngiliz ordusunda uyuşturucu kullandıkları için görevden alınan askerlerin sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:03:21 -
İngiliz ordusunda uyuşturucu kullandıkları için görevden alınan askerlerin sayısı arttı

LONDRA (AA) - İngiltere ordusunda uyuşturucu kullandıkları tespit edildikten sonra görevden alınan askerlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

Guardian gazetesi bilgi edinme özgürlüğü yasaları kapsamında İngiltere Savunma Bakanlığından elde ettiği verilere dayanarak, İngiliz ordusunda uyuşturucu kullandığı için görevden alınan askerlerin sayısına ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, 2017-2020'de uyuşturucu kullandığı için ordudan uzaklaştıranların sayısının arttığına dikkat çekilerek, 2017'de 580, 2018'de 630 ve 2019'da 660 askerin ''A'' sınıfı olarak adlandırılan kokain ve benzeri uyuşturucuları kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Bu yılın ilk 6 ayında 270 askerin uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verilen haberde, 10 askerin de popüler bir savaş alanı uyuşturucusu olarak da bilinen "amfetamin" kullandığı belirtildi.

Her yıl yaklaşık 80 bin uyuşturucu testinin yapıldığı İngiliz ordusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle test sayısında önemli bir azalma olduğu da ileri sürüldü.

İngiltere ordusunda halen 79 bin 620 asil ve 29 bin 980 yedek asker görev yapıyor.

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