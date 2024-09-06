İngiliz Ordusu FPV İHA pilotluğu için ilk tarihi adım: İngilizler İHA'lar ile yeni yol haritası belirledi

İngiliz Ordusu, kamikaze drone pilotluğu eğitimini artırmak amacıyla yeni bir akademi kurdu. jHub Drone Akademisi’nde eğitim gören İngiliz askerleri, Birinci Şahıs Görünümlü (FPV) drone kullanarak hedeflere mühimmat göndermeyi öğreniyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri araçlarına karşı uzun süredir FPV dronlarla başarılı taktikler uyguluyor ve bu yöntemlerin etkili sonuçlar verdiği gözlemlendi. İngiliz Ordusu, Ukrayna’nın deneyimlerinden yararlanarak FPV dronlar konusundaki kapasitelerini artırmayı hedefliyor.



Akademi ve Eğitim Süreci

Army Recognition’ın haberine göre, her asker pilot olabilmek için üç haftalık bir kursu tamamlamak zorunda. Bu süreçte, dron yarışlarında kullanılan makinelerle pratik yapılmakta ve pilotluk becerileri geliştirilmekte. Stratejik Komuta altında jHub, yenilikçi teknolojilerin daha hızlı benimsenmesi yoluyla Silahlı Kuvvetlerin kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Drone Akademisi projesi, üç hizmet için FPV uçuşlarına yönelik dağıtılmış bir eğitim çözümü sunarak askeri operasyonlarda etkinliği artırmayı hedefliyor. İngiliz ordusu, FPV İHA pilotluğunun yanı sıra, İHA tehditlerine karşı SmartShooter SMASH ile de eğitim alıyor. Bu yeni akademi ve eğitim programı, İngiliz Ordusu’nun gelecekteki savaş alanlarında daha etkili ve esnek operasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Akıllı Nişangah Sistemi ve Drone Savunma Teknolojileri

İngiliz kuvvetleri, SmartShooter SMASH gibi akıllı nişangah sistemleri ile düşman İHA’larına karşı etkili önlemler geliştiriyor. Bu teknoloji, İngiliz askerlerinin hava araçlarını tüfekle etkisiz hale getirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Ukrayna’nın geliştirdiği yeni nesil drone avcıları da düşman drone sürülerini etkisiz hale getirmek için yarışan teknolojiler arasında yer alıyor.