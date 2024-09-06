  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…

Türk uçağına hayran kaldılar! TUSAŞ Mısır'da bomba hamleyi yapabilir

Neler oluyor böyle yahu: 13,4 milyon euro zararın faturası kime çıkacak? Yazık değil mi?

Ertem, Fatih'in yalanını suratına yapıştırdı

Neler oluyor? O ilimizdeki petrol fışkıran kuyunun işletmesi Amerikalılara satıldı

Skandal diziye tepki yağmıştı! Netflix geri adım attı

Engin Polat hapisten çıktı, Candan Kardeşleri tahliye heyecanı sardı

Türkiye'de milyarlarca ton rezerv var ama gidip Rusya'dan alıyorduk! Erzincan'dan flaş haber geldi

Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'nin orta sahasına geliyor! İstenilen rakama kimse inanamadı: Milyonlarca dolarlık proje onaylandı

YRP’de sular durulmuyor! Cümbür cemaat istifa ettiler
Dünya İngiliz Ordusu FPV İHA pilotluğu için ilk tarihi adım: İngilizler İHA'lar ile yeni yol haritası belirledi
Dünya

İngiliz Ordusu FPV İHA pilotluğu için ilk tarihi adım: İngilizler İHA'lar ile yeni yol haritası belirledi

Yeniakit Publisher
2024-09-06 19:44:00 - 2024-09-06 19:45:20
İngiliz Ordusu FPV İHA pilotluğu için ilk tarihi adım: İngilizler İHA'lar ile yeni yol haritası belirledi

İngiliz Ordusu FPV drone eğitimi için jHub Drone Akademisi’ni kurdu. İngilizler harekete geçerken girişim Ukrayna’nın taktiklerinden yararlanarak operasyonel kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

İngiliz Ordusu, kamikaze drone pilotluğu eğitimini artırmak amacıyla yeni bir akademi kurdu. jHub Drone Akademisi’nde eğitim gören İngiliz askerleri, Birinci Şahıs Görünümlü (FPV) drone kullanarak hedeflere mühimmat göndermeyi öğreniyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri araçlarına karşı uzun süredir FPV dronlarla başarılı taktikler uyguluyor ve bu yöntemlerin etkili sonuçlar verdiği gözlemlendi. İngiliz Ordusu, Ukrayna’nın deneyimlerinden yararlanarak FPV dronlar konusundaki kapasitelerini artırmayı hedefliyor.


Akademi ve Eğitim Süreci
Army Recognition’ın haberine göre, her asker pilot olabilmek için üç haftalık bir kursu tamamlamak zorunda. Bu süreçte, dron yarışlarında kullanılan makinelerle pratik yapılmakta ve pilotluk becerileri geliştirilmekte. Stratejik Komuta altında jHub, yenilikçi teknolojilerin daha hızlı benimsenmesi yoluyla Silahlı Kuvvetlerin kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Drone Akademisi projesi, üç hizmet için FPV uçuşlarına yönelik dağıtılmış bir eğitim çözümü sunarak askeri operasyonlarda etkinliği artırmayı hedefliyor. İngiliz ordusu, FPV İHA pilotluğunun yanı sıra, İHA tehditlerine karşı SmartShooter SMASH ile de eğitim alıyor. Bu yeni akademi ve eğitim programı, İngiliz Ordusu’nun gelecekteki savaş alanlarında daha etkili ve esnek operasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Akıllı Nişangah Sistemi ve Drone Savunma Teknolojileri
İngiliz kuvvetleri, SmartShooter SMASH gibi akıllı nişangah sistemleri ile düşman İHA’larına karşı etkili önlemler geliştiriyor. Bu teknoloji, İngiliz askerlerinin hava araçlarını tüfekle etkisiz hale getirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Ukrayna’nın geliştirdiği yeni nesil drone avcıları da düşman drone sürülerini etkisiz hale getirmek için yarışan teknolojiler arasında yer alıyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23