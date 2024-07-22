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Dünya İngiliz nükleer denizaltısında casus yakalandı! Telefonundan çıkanlar...
Dünya

İngiliz nükleer denizaltısında casus yakalandı! Telefonundan çıkanlar...

Yeniakit Publisher
2024-07-22 21:18:00 - 2024-07-22 21:45:53
İngiliz nükleer denizaltısında casus yakalandı! Telefonundan çıkanlar...

İngiliz Kraliyet Donanması’nda görevli bir denizcinin telefonunda, nükleer denizaltının sırlarının bulunduğu resmi kaynaklar tarafından açıklandı.

İngiliz gazetesi The Sun Gazetesi başta olmak üzere pek çok kaynak, Vanguard Sınıfı Nükleer Tahrikli Balistik Füze Denizaltı’sında görevli denizci Marcus Gauntlett’in, Huawei marka telefonunda gizli belgeler bulunduğunu açıkladı.

Denizci Marcus Gauntlett, İskoçya’nın Faslane kentindeki HMNB Clyde Nükleer Denizaltı Üssü’nde bulunan ve İngiltere’nin nükleer caydırıcılığını sağlayan Triden 2 (D5) füzeleriyle donatılmış bir Vanguard Sınıfı Denizaltı’da görev yapıyordu.

Marcus Gauntlett, askeri polisin telefonunda gizli belgeleri bulmasının hemen ardından gözaltına alınırken, denizcinin kullandığı telefonun markasının Huawei olması dikkat çekti. Askeri polis tarafından el koyulan telefonda, denizaltının hareketleri ve geçmiş görevleri hakkında çok sayıda bilgi olduğu iddia ediliyor.

Yaşanan olayın hemen ardından Birleşik Krallık genelinde görev yapan denizcilerin casusluk endişesiyle denizaltılara girişleri yasaklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ‘’Donanma mensubunun soruşturma altında olduğunu teyit edebiliriz.’’ ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz mart ayında da Kraliyet Donanması’na bağlı bir grup denizci, Bahreyn’deki bir Amerikan Üssü’nde gözaltına alınmıştı.
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1993 yılında Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri’nde hizmete başlayan Vanguard Sınıfı Denizaltı’lar, nükleer tahrikli ve balistik füze taşıma kabiliyetli olmaları sebebiyle caydırıcı güce sahip.

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