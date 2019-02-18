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İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!

İngiltere'de İşçi Partisi'nden bir grup milletvekilinin istifa edeceği belirtildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!

İngiliz İşçi Partisi'nden bir grup milletvekilinin istifa edeceği duyuruldu. İstifa edecek grubun, “İngiliz siyasetinin geleceği” hakkında bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Açıklama yapacaklar

Bir grup İngiliz İşçi Partili milletvekilinin, partinin Brexit ve anti-Semitizm konularıyla başa çıkılamadığı için partiyi terk edeceği açıklandı. İlerleyen saatlerde istifa edecek grubun, “İngiliz siyasetinin geleceği” hakkında bir açıklama yapacağı öğrenildi.

İşçi Partili Milletvekili Stephen Kinnock, parti içinde parçalanmanın başladığına inandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:59
  1. İngiltere
  2. işçi partisi
  3. istifa

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