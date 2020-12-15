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Spor İngiliz milli futbolcu Grealish, trafikten 9 ay men edildi
Spor

İngiliz milli futbolcu Grealish, trafikten 9 ay men edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:14:17 -
İngiliz milli futbolcu Grealish, trafikten 9 ay men edildi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'nın kaptanı Jack Grealish, dikkatsiz sürüş gerekçesiyle 9 ay trafikten men cezası aldı.

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan habere göre, hız sınırını aştığı için 2018'den ceza puanları bulunan Grealish, 29 Mart ve 18 Ekim tarihlerinde karıştığı kazalar nedeniyle Birmingham Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yargıç, önceki duruşmada suçunu kabul eden 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcuya, 9 ay trafikten men ve 82 bin 499 sterlin para cezası verdi.

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