İngiliz merkezli kuruluş açıkladı! 'Esed katliam yaptı'
Londra merkezli kuruluştan Suriye’nin başkenti Şam'da Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda 36 kişinin öldüğü açıklandı.27 Nisan 2018 Cuma 17:30
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK
Suriye’nin başkenti Şam’da Esed rejimi tarafından saldırı gerçekleştirildiği DAEŞ'ın bulunduğu bölgelerde ilerleyişin devam ettiği bildirildi. Ölen 36 kişinin yarısından fazlasının çocuk olduğu, enkaz altında birçok kişinin bulunduğu açıklandı.
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