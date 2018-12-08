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İngiliz medyasından Fransa analizi: Macron kontrolü tamamen kaybetti

İngiliz Daily Express, Sarı Yelekliler'in Fransa'da düzenlediği protestoya ilişkin bir analiz yayımladı. Protestoya geniş yer ayıran gazete, "Macron kontrolü tamamen kaybetti" ifadelerini kullandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:21
İngiliz medyasından Fransa analizi: Macron kontrolü tamamen kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler'in düzenlediği protestoya güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe'in açıklamasına göre 481 kişi gözaltına alındı, 211 kişi tutuklandı. Fransa'daki eylemlere geniş yer ayıran İngiliz Daily Express gazetesi "Macron kontrolü tamamen kaybetti" diye yazdı.

89 bin polis görevlendirildi

Dünya basını Fransa'da yaşanan gelişmelere geniş yer verdi. Paris'te giderek büyüyen protestolarla ilgili bir analiz kaleme alan İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden Daily Express, "Macron kontrolü tamamen kaybetti" ifadelerini kullandı.

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Kepenkler indirildi

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:21
  1. Sarı Yelekliler
  2. Paris
  3. biber gazı
  4. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe
  5. İngiliz Daily Express
  6. Champs-Elysees Caddesi
  7. Bastille Opera

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  • HadiHadi1 sa önce
    Allah beter etsin çok kaygiliyiz coook
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