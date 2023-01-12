İngiliz kraliyet ailesi çalkalanıyor! Prens Harry, dünyaya neden getirildiği itiraf etti

İngiliz Prensi Harry, ağabeyi Prens William'a organ nakli için doğurulduğunu itiraf etti.

Harry, söz konusu iddiaya dün yayınlanan otobiyografik kitabı Spare'de yer verdi. Harry, kitapta "Benden iki yaş büyük olan Willy varisti, bense bir yedek parçaydım. Ben bir gölge, bir destek, bir B planıydım. Willy'e bir şey olması ihtimaline karşı dünyaya getirildim" ifadelerini kullandı.

Harry, kitapta, kendisinin rolünün "dikkatleri abisinden saptırma ve gerektiğinde kendisine yedek parça sağlama" olduğunu söyledi.

Harry, "Bu parça bir böbrek, kan veya kemik iliği nakli olabilir" dedi.

Kral 3. Charles'ın, düşme ihtimaline önlem olarak oğlu William'la hiç bir zaman aynı uçağa binmediğini söyleyen Harry, "Ancak benim kimle seyahat ettiğim kimsenin umurunda değildi. Bir yedek parça her zaman feda edilir. Bu bana hayatım boyunca açık bir şekilde gösterildi" diye yazdı.

Prens Harry, daha önce de abisi William tarafından darp edildiğini iddia etmişti.