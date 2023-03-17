İngiliz Kızılhaç başkanından Kızılay'a övgü

İngiliz Kızılhaçı'nın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "İngiliz Kızılhaç'ı Başkanı Michael Adamson depremler nedeniyle çok sayıda insanın evsiz kaldığı Gazientep'i ziyaret etti. Türk Kızılayı çocukları travma ve yas sürecinde destekleyen psikososyal çadırlar kurdu" ifadesine yer verildi.

Michael Adamson video mesajında, "Gaziantep'e geri döndük. Burada etrafımda evleri yıkıldığı için ayrılmak zorunda kalan insanların kaldığı çadırlar var. Şimdi piskolojik destek amaçlı kurulan psikososyal çadırların önündeyim. Burada her yaştan çocuk destek görüyor, eğitim alıyor ve oyun oynuyor. Yaşadıklarını anlatmanın ve anlamanın yolunu buluyor.

Bugün burada Türk Kızılayı'nın kıyafet, yemek ve psikolojik destek gibi konularda yaptığı inanılmaz işleri gördük. Bunları destekçilerimiz, bağışçılarımız olmadan gerçekleştiremezdik. Sizler bunu başarmamızı sağladınız. İyileşmenin zaman alacağını biliyoruz. İngiliz Kızılhaç'ı adına bunu gerçekleştirmemizi sağlayan herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: TRTHaber

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