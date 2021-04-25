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Dünya İngiliz istihbaratı: Rusya küçülüyor ama halen büyük bir tehlike
Dünya

İngiliz istihbaratı: Rusya küçülüyor ama halen büyük bir tehlike

MI6 Başkanı Richard Moore, Rusya'nın ekonomik olarak küçüldüğünü ancak halen büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 11:44:00 -
İngiliz istihbaratı: Rusya küçülüyor ama halen büyük bir tehlike

İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in Başkanı Richard Moore, Rusya'nın ekonomik ve demografik açıdan zayıflayan ancak en büyük sorunlardan birini teşkil eden bir ülke olduğunu öne sürdü.

Sunday Times gazetesine demeç veren Moore, "Rusya, ekonomik ve demografik açıdan objektif şekilde zayıflıyor. Ülke son derece zor bir dönemden geçiyor" iddiasında bulundu.

Donbass'taki gelişmeler hakkında konuşan Moore, Londra'nın Ukrayna sınırında çok sayıda Rus askerinin bulunmasından ve 'istila' olasılığından endişe duyduğunu belirterek "İngiltere ve ABD, Rusya'yı komşu ülkede yapacağı istilanın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı" dedi.

Rusya'nın Çekya'daki tutumunun kendilerini Moskova ile Kiev arasındaki ilişkilerin durumuyla paralellik kurmaya zorladığını savunan Moore, "Böyle pervasız bir davranış modeliyle karşılaştığınızda ve ardından Ukrayna'da olup bitenlere baktığınızda, elbette bu bizi endişelendiriyor. Bu nedenle, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e net sinyaller gönderdiğimizden emin olmak için müttefiklerimizle bu kadar yakın işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.

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