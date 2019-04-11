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İngiliz hükümetine Müslümanları koruyun çağrısı

Doğu Londra Camii İmamı Muhammed Mahmud; “İngiliz Hükümetinin yapması gereken ilk şey, İslamofobinin küçük değil, İngiltere’deki 3 milyondan fazla Müslümanın güvenliğini ve toplumun dokusunu etkileyen büyük bir sorun olduğunu kabul etmek” dedi.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:28

İngiltere’de balyozla camilere saldırı, Kur’an-ı Kerim nüshalarının yırtılması ve Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin arttığı son dönemde, ülkedeki Müslümanlar hükümetten İslamofobi ile mücadele için gereken adımları atmasını istiyor. İngiltere’deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama, Yeni Zelanda’daki terör eylemlerinin ardından ülkede İslamofobik saldırıların yüzde 593 arttığını açıkladı.

Yeni Zelanda’daki saldırının gerçekleştiği 15 Mart’tan 21 Mart’a kadar kayda geçen 95 olayın 85’inde doğrudan terör eylemine atıfta bulunularak Müslümanlar tehdit edildi. Finsbury Park Camii yakınlarında 2017’de düzenlenen ve bir kişinin öldüğü kamyonetli saldırı sonrası cemaati sakinleştirdiği için “kahraman” ilan edilen Doğu Londra Camii İmamı Muhammed Mahmud, “İslamofobiyle bir grup şeytanlaştırılıyor, insan olarak görülmüyor, kötüleniyor. İslamofobi, birkaç kişinin yaptıklarıyla sınırlı değil, insan olarak görülmeyenlerin öldürülmesini meşrulaştıran bir kampanya. Hükümetin yapması gereken ilk şey, İslamofobinin küçük değil, İngiltere’deki 3 milyondan fazla Müslümanın güvenliğini ve toplumun dokusunu etkileyen büyük bir sorun olduğunu kabul etmek” dedi.

Ayrıca Müslümanlar gibi savunmasız toplulukların güvenliğinin sağlanması için yeterli bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Mahmud, yapılması gereken diğer bir şeyin ise İslamofobinin kökünün siyasi partilerden kazınması ve bunun normalleşmesine izin verilmemesi olduğunu belirtti. 

İngiltere’de faaliyet gösteren Kurtuba Vakfı yöneticilerinden Abdullah Faliq, “Hükümetin yapması gereken, Müslüman toplulukların güvenliğini artırmak, İslamofobi sorununun varlığını kabul etmek ve sorunun sebeplerini bulup ilgilenmek, nefret söylemi ve benzer eylemleri yasaklayan yasalar çıkarmak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:28
  1. İngiltere
  2. Kur’an-ı Kerim
  3. Müslümanlara yönelik şiddet
  4. İslamofobi
  5. Tell Mama
  6. Yeni Zelanda
  7. İslamofobik saldırılar
  8. Doğu Londra Camii İmamı Muhammed Mahmud
  9. Kurtuba Vakfı
  10. Abdullah Faliq

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