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İngiliz havacılık devi satılıyor

İngiliz havacılık şirketi Flybe, sterlin'deki değer kaybı ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, şirketin satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:51
İngiliz havacılık devi satılıyor

İngiliz hava yolu şirketi Flybe, şirketin satışı için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Merkezi Exeter’de bulunan Flybe'den yapılan açıklamada, bazı stratejik operatörlerle şirketin satışı için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Flybe'nin, tedbir planları kapsamında, gelecek dönemde planlanan uçuş sayısını da azaltabileceği kaydedildi.

Sterlin'deki değer kaybı şirketi etkiledi

Flybe, geçen ay toplam zararının 2018 sonunda yaklaşık 22 milyon sterlin olabileceğini belirterek, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, azalan tüketici talebi ve artan yakıt fiyatlarının şirketi olumsuz etkilediğini vurgulamıştı.

Şirketin Londra borsasındaki hisseleri, eylül ayından bu yana yüzde 75 değer kaybetti.

Şirket, 2010 yılında Londra borsasında işlem görmeye başladı. O dönemde 215 milyon sterlin olan şirketin değeri, şu anda yaklaşık 25 milyon sterlin seviyesinde bulunuyor.

1979 yılında kurulan Flybe, toplam 78 uçakla ülkenin London City, Southampton, Cardiff, Aberdeen ve Norwich gibi küçük hava alanlarından İngiltere'deki şehirlere ve Avrupa'ya sefer yapıyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:51
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