  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İngiliz halkı, Kovid-19'un yayılmasından Çin'in sorumlu olduğunu düşünüyor

2020-04-17 19:31:40 -
İngiliz halkı, Kovid-19'un yayılmasından Çin'in sorumlu olduğunu düşünüyor

LONDRA (AA) - İngiliz halkının yarısından fazlası yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının sorumlusunun Çin olduğuna inanıyor.

Araştırma şirketi Redfield & Wilton tarafından Daily Mail gazetesi için yapılan ankete göre, İngiltere halkının yüzde 56'sı salgının yayılmasından Çin'i sorumlu tuttu. Halkın yüzde 26'sı Çin'in salgından sorumlu olmadığını, yüzde 18'i de bu konuda emin olmadığını söyledi.

İngilizlerin yaklaşık yüzde 75'i virüsün çıktığı belirtilen Çin'in Vuhan kentindeki canlı hayvan pazarının kapatılmasını isterken yüzde 54'ü de salgına "Vuhan Virüsü" adı verilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini ifade etmişti.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Skoda Superb
Satılık 2017 model Skoda Superb

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı