0553 313 94 23

İngiliz gıda ve içecek sektöründen esneklik talebi

İngiliz Yiyecek İçecek Federasyonu, hükümetten gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin kendi aralarında fiyatlama konusunda görüşmelerini yasaklayan rekabet düzenlemesinin esnetilmesini istedi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:47
İngiliz gıda ve içecek sektöründen esneklik talebi

LONDRA (AA) - İngiltere'de gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin çatı kuruluşu İngiliz Yiyecek İçecek Federasyonu (FDF), anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı rekabet düzenlemelerinde esneklik talebinde bulundu.

FDF'den yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinden gıda ve içecek üreticileriyle tedarikçilerinin kendi aralarında fiyatlama konusunda görüşmelerini yasaklayan rekabet düzenlemesinin esnetilmesinin istendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce hükümetten, AB'den anlaşmasız ayrılık durumunda izlenecek yol haritasının istendiği hatırlatılarak, anlaşmasız Brexit'in sektör için risk oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada FDF'nin Operasyonlar Sorumlusu Tim Rycroff'un, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda bazı ürünlerin tedarikinde haftalar, hatta aylar sürebilecek kesinti yaşanabilir. Bu durumunda, belki İngiliz hükümetinin bize gelerek uzak bölgelerdeki ya da risk grubundaki yaşlıların ve çocukların bu durumundan etkilenmemesi için kendi aramızda görüşebileceğimizi söylemesi gerekiyor." ifadelerine de yer verildi.

Konuya ilişkin İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada ise, şunları kaydetti:

"İngiltere 31 Ekim'de AB'den ayrılacak. Bu süreçte tüketicilerimizi ve işletmelerimizi desteklemek birinci önceliğimiz. Yiyecek ve içecek sektörüyle, AB'den ayrılık sürecinde gerekli hazırlıkları yapması için yakın şekilde çalışıyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:47
  1. AB
  2. Brexit
  3. GIDE
  4. İngiltere
  5. yiyecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
    1. Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    2. Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü
    3. Su ayıları Ay'da hayatta kalan ilk..
    4. Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
    5. Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
    6. Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır
    7. TFF Süper Kupa maçından notlar
    8. Eski danışmanından zehir zemberek..
    9. Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü
    10. Suriyeli Musa, bulduğu cüzdanı..
    11. UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol..
    12. Konyaspor, Ankaragücü maçı..
    13. 47. Folkart TSYD’de finalin adı:..
    14. Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı
    15. Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini..
    16. Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
    17. Galatasaray'dan Falcao açıklaması:..
    18. Park halindeki bir araç alev topuna..
    19. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    20. Şırnak'ta yakıt tankeri patladı: 1..
    21. GÜNCELLEME- Muğla'da orman yangını
    22. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 18..
    23. Gürcistan'dan Putin'e Abhazya tepkisi
    24. Mardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni..
    25. Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri..
    26. Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi..
    27. Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Amerikalılar..
    29. Partizan-Yeni Malatyaspor maçına doğru
    30. Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz