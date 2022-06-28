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Dünya İngiliz Genelkurmay Başkanından Rusya ile savaş vurgusu
Dünya

İngiliz Genelkurmay Başkanından Rusya ile savaş vurgusu

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Patrick Sanders, NATO'nun devasa birlik genişlemesini duyurduğu sırada İngiltere'nin Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:19:00 -
İngiliz Genelkurmay Başkanından Rusya ile savaş vurgusu

İngiltere genelkurmay başkanı Sanders, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "1937 anıyla" karşı karşıya olduğunu ve Rusya'dan gelen tehdidi dikkate alarak "savaşmaya ve kazanmaya" hazır olunması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın işgalini Nazi Almanyası'na benzetti

Rus yayılmacılığını kontrol altına almak için “hızlı hareket etmeye” hazır olunması gerektiği konusunda uyaran Sanders, Rusya'nın işgalini Nazi Almanyası'nın yükselişine benzetti.

Sir Patrick, "Savaşta değiliz, ancak hızlı hareket etmeliyiz ki, bölgesel genişlemeyi kontrol altına alamama nedeniyle savaşa sürüklenmeyelim." ifadelerini kullandı.

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