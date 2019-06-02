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İngiliz fitnesi, Kadir Gecesi’nde Gaziantep'te yüzünü gösterdi! Karma namaz kıldılar

Türkiye’yi dinsizleştiremeyince, dini tahrif etmeye çalışan İngilizler, Kadir Gecesi'nde harekete geçti. Daha önce İngiliz BBC'nin Türkiye’deki kadınlara aşılamaya çalıştığı kadın-erkek karışık namaz rezaleti, Gazitantep'te vuku buldu.

02 Haziran 2019 Pazar 14:49
İngiliz fitnesi, Kadir Gecesi’nde Gaziantep'te yüzünü gösterdi! Karma namaz kıldılar

 yeniakit.com.tr  İngiliz BBC, 2018’in Nisan’ında Türkiye’de faaliyet yürüten bir topluluğu haber yapmış ve kadınların camilerde erkeklerle karışık namaz kılmasını savunmuştu. Sözde “kadın hakkı” olarak tanıtılan bu tahrif hareketi, ne yazık ki Gaziantep’te vuku buldu!.. İngiliz fitnesi, Türkiye’de yüzünü gösterdi.

Karışık namaz kıldılar

Yerel basının haberine göre Kadir Gecesi’nde, Gaziantep Ulu Camii’de kadınlar ve erkekler karışık namaz kıldı. “Gaziantep Ulu Camiide rezalet.. Bayan-erkek herkes aynı safta namazda.. Bu olayı kınıyorum.”yorumlarına neden olan olayda, kadınlarla erkeklerin cami içerisinde birlikte saf tuttuğu görüldü.

Fitneci İngiliz karma namazı kaşıyor

İngiliz BBC, yakşalık 1 yıl önce, Türkiyeli kadınlara bu bilinci aşılamak için harekete geçmişti:

BBC dinde reform peşinde! Kadınların arkada saf tutması...

Diyanet’in onayı tabii ki yok

2015 senesinde kadınların ve erkeklerin karışık namaz kılması hakkındaki soruya cevap veren Diyanet İşleri Başkanlığı, şu açıklamayı yapmıştı:

Cemaatle kılınan namazlarda safların tertip ve düzenine riayet edilmesi, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in emir ve tavsiyelerinin gereğidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiş; “Namazda erkek saflarının en faziletlisi en önde olanı, fazileti en az olanı ise en arkada bulunanıdır. Kadın saflarının en faziletlisi en arkadaki, en az faziletlisi ise en önde olanıdır.” (Müslim, Salât, 132; Ebû Dâvûd, Salât, 97; Tirmizî, Mevâkît, 52; Nesâî, İmâme, 32; İbn Mâce, İkâme, 52) buyurmuştur.

Hanefî mezhebine göre cemaatle kılınan namazda, bir kadın veya ergenlik çağına gelen ya da yaklaşan bir kız, bir erkeğin önünde veya yanında kılacak olursa, aralarında bir örtü ve benzeri bir engel veya bir adam boyu kadar yükseklik farkı bulunmazsa arkasındaki ve yanlarındaki erkeğin namazı bozulur (İbn Âbidin, Reddü'l-muhtâr, I, 370, 385-386).

Başta Şâfiîler olmak üzere Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre, kadının erkeğin hizasında veya önünde namaza durması, mekruh ise de erkeğin namazını bozmaz. Erkekten ilerde veya tam bitişiğinde namaz kılan kadın, ister mahrem olsun, ister olmasın bu konuda bir farklılık yoktur (Râfiî, el-Azîz Şerhu'l-Vecîz, IV, 340; Hattâb, Mevâhibü'l-Celîl, I, 533; Buhûtî, Keşşâfü'l-kınâ', I, 329; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 249; Abdurrahman el-Cezîrî, Kitabu'l-Fıkhi ale'l- Mezâhibi'l-Erbea, I, 296).

İmama uyan cemaat bir kadından ibaret ise, bu kadının imamın sağında veya solunda değil de mutlaka arka safta durması gerektiği konusunda alimlerin ittifakı vardır (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, Mısır, 1395/1975, I, 149; İbn Abdilber, el-İstizkâr, Beyrut, 2000, II, 167).

Kadınlarla erkekler yan yana namaz kılarsa...

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:49
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