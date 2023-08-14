İngiliz Financial Times gazetesi yazdı! 10 bin dolar veren cepheden kaçıyor

Ukrayna ordusu rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, binlerce Ukraynalının askere gitmemek için askeri yetkililere yüksek miktarlarda rüşvet verdiğini yazdı. Kiev yönetimi, askere almaktan sorumlu tüm yöneticilerin görevine son vererek, yeni isimleri cephe hattında savaşmış kişilerden oluşturmayı planlıyor.

VATANA İHANET

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, askere alım sisteminde yolsuzluk nedeniyle tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alacaklarını duyurmuştu. Askerlik şubesi yetkilileri hakkında toplam 112 ceza davası olduğunu ve 33 şüphenin tespit edildiğini aktaran Zelenski, bu sistemin, rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu anlayan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtmişti.

6 BİN DOLARA RAPOR

FT'nin haberinde Ukrayna yönetiminin Şubat 2022'de seferberlik ilan ederek 18 ila 60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasakladığı hatırlatıldı ve bu kararın yolsuz uygulamaları körüklediği belirtildi. Askere alınmak istemeyen kişilerin ortalama 6 bin dolar rüşvet karşılığında tıbbi muafiyet belgesi aldığı ve bunun askerden kaçmak için en popüler yöntem olduğu ifade edildi.

Binlerce Ukraynalı ise cephe hattına gitmemek için yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştı. Savaş sürecinde 13 bin 600 kişi sınırda yakalanırken, yaklaşık 6 bin 100 kişi ise sahte evraklarla sınır noktalarını geçmeye çalıştı. Bu konudaki en dikkat çeken davalardan biriyse, Odessa askere alma merkezi başkanı Evgeni Borisov hakkında açılan rüşvet davası oldu.

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MİLYONLUK VURGUN

Geçen ay tutuklanan Borisov'un, kişi başı 2 bin ila 10 bin dolar arası rüşvet istediği ve savaşın başından bu yana toplam 5 milyon dolar rüşvet topladığı iddia ediliyor. Ukraynalı yetkilinin askere gitmek istemeyen kişilerden topladığı rüşvetlerle, aralıkta İspanya'da 4,2 milyon euro değerinde bir villa satın aldığı öne sürülüyor.