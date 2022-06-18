İngiliz elçi nihayet gitti! Geride Ekrem ile yaptığı rakı-balık keyfi kaldı...

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Türkiye’deki görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen resepsiyonda gazetecilerle vedalaşan Chilcott, “Bu, benim Türkiye’deki ikinci görevim” dedi. İngiliz Büyükelçi, örtülü bir cumhurbaşkanlığı adaylığı rekabetine tutuşan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yalanlama krizine neden olmuştu. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı’nın yemekten haberinin olup olmadığına ilişkin soruya “Benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin” derken, Kılıçdaroğlu ise yemekten haberi olduğunu söylemişti.