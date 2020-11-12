  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 15,5 büyüdü
Ekonomi

İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 15,5 büyüdü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:03:04 -
İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 15,5 büyüdü

LONDRA (AA) - İngiliz ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 15,5 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde büyüme kaydetti.

İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 15,5 büyürken, beklenti yüzde 15,8 büyümesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, İngiliz ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine kıyasla halen yüzde 8,2 daha küçük olduğu bildirildi.

Ülkenin yeniden karantinaya girmiş olması nedeniyle son çeyrekte büyümenin zayıflaması bekleniyor.

Ülkede eylül ayı itibarıyla işsizlik yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,8'e yükselmişti. Ülkede temmuz, ağustos ve eylülde toplam 243 bin kişi işini kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!
Gündem

Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!

Koton yeni reklam filminde, "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla tesettürlü kadınların pantolon giymelerine kimseni..
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gitt..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay