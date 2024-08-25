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Spor İngiliz ekibinden Osayi Samuel’e kanca
Spor

İngiliz ekibinden Osayi Samuel’e kanca

Yeniakit Publisher
2024-08-25 13:27:00 -
İngiliz ekibinden Osayi Samuel’e kanca

İngiliz ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leicester City'nin 26 yaşındaki yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Ada ekibinin yıldız isim için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli kulüple temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

ADA'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Osayi'nin de şartların oluşması halinde İngiliz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
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RAKAMLARI

Bu sezon 5 resmi maçta 346 dakika sahada kalan kanat savunucusu bu süreçte 1 asiste imza attı.

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