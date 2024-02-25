İngiliz devi Kenan için paraya kıyacak! Yok böyle rakam

Son zamanlarda gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken genç oyuncu Kenan Yıldız için son olarak Arsenal'ın devreye girdiği iddia edildi. İngiliz devi genç golcü için dev bonservis önerdi.

Tuttosport'un haberine göre İngiliz devi Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'a ilgi kağıdı gönderdi. Arsenal, "Kenan Yıldız'la ilgileniyoruz. 40 milyon euro civarında bir meblağ teklif etmeye hazırız." ifadeleri kullanıldığı iddia edildi.

İtalyan ekibi Kenan'ın satılık olmadığını belirterek, "Teşekkürler ama 40 milyon yeterli değil. Hatta belki iki katı bile değil çünkü Kenan Yıldız'ın etrafında bir kulüp projesi var ve o satılık bir oyuncu değil." şeklinde yanıt verdi.

Arsenal'ın dev teklifini kabul etmeyen İtalyan devi, milli futbolcumuzdan en az 80 milyon euroluk gelir bekliyor. Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.