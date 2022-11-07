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Ekonomi İngiliz devi duyurdu! Türkiye'ye resmen dolar, euro, sterlin yağacak
Ekonomi

İngiliz devi duyurdu! Türkiye'ye resmen dolar, euro, sterlin yağacak

İngiliz paket tatil sağlayıcısı ve tur operatörü Jet2holidays, gelecek sene 1 milyon turisti Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:06:00 - 2022-11-07 17:08:48
İngiliz devi duyurdu! Türkiye'ye resmen dolar, euro, sterlin yağacak

Jet2holidays Türkiye temsilcisi MTS Globe Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya, İngiltere pazarındaki gelişmeleri anlattı.

Münci Karakaya, MTS Globe Türkiye olarak 2022 yılı turizm sezonundaki hedeflerinin üzerlerine çıktıklarını söylerken Türkiye’nin bu pazarda çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti. “İngiltere’deki partnerlerimiz de bu kadarını beklemiyordu” diyen Karakaya, “İngilizlerin tatil heveslerinin bu kadar yüksek olacağını düşünmemiştik. Gördük ki öngördüklerimizin üzerinde bir heves varmış. Türkiye, bu pastadan biraz daha fazla pay aldı diyebiliriz. Türkiye’nin tabi ki bu pazardan bir beklentisi vardı ama bu kadar da değildi. Açıkçası bunu İngilizler de öngörmedi. Yıl sonuna kadar Jet2 ve online acenlelerle birlikte Türkiye’ye 850 bin İngiliz turist getirmiş olacağız. Bu da Türkiye’ye gelen her 3 turistten 2’sini bizim getirdiğimiz anlamına geliyor” dedi.

Gelecek yıl İngiltere'den Türkiye'ye 1 milyon turist getirmeyi hedefliyoruz

İngiltere pazarında 2023 için ilk satışların beklentilerin üzerinde olduğunu ifade eden Münci Karakaya, “Zannediyorum gelecek sene bu pazarda bir rekor kırılabilir” dedi. Karakaya açıklamalarına şöyle devam etti: “MTS Globe Türkiye olarak gelecek sene 1 milyon İngiliz turist sayısına ulaşabiliriz. Bu da yüzde 20 artışa tekabül ediyor. Bu tabi kurumsal bir gelişme. İngiltere pazarının tamamının böyle bir gelişim göstereceğini söylemek zor. Bakın Pandemi’den önce biliyorsunuz Thomas Cook iflas etti. Yakaladığımız artışlar Thomas Cook’un kapasitesinden kaynaklı” dedi. (Tourismtoday)

Turizm Ajansı

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