İngiliz çıldırdı! Skandal manşet

NATO zirvesinde sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yan yana geldi.

Biden, Erdoğan'ı görünce yanına kadar gitti ve o sırada koltukta oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalkarak selamlaştı.

İki liderin selamlaşma anı ve daha sonrasındaki samimi diyaloğu, İngiliz Financial Times gazetesini kızdırmışa benziyor.





Erdoğan'ın kalkarken çekilmiş fotoğrafını manşetten kullanan gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki Biden'ın önünde diz çökmüş gibi göstermeye kalktı.

Halbuki durum öyle değil. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da durumun öyle olmadığını gösteren videoyu Twitter'dan paylaştı.

Amerikan basını da Erdoğan-Biden görüşmesini manşetten verdi.

CNN gibi Washington Post gibi haber siteleri, kanallar ve gazeteler, iki ülke arasındaki sorunlara değindikleri haberlerinde, ilk yüz yüze görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirterek, Biden ve Erdoğan'ın "çok iyi ve verimli bir görüşme oldu" sözlerini ön plana çıkardı.

Joe Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin bir analiz yayımlayan Reuters ise, "İki lider görüşmeleri pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi" yorumunda bulundu.

'Mücadelenin ne boyutta olduğunu gösteriyor'

Financial Times'in manşetinde bu fotoğrafı kullanmasına, Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur tepki gösterdi. Twitter'dan yazan Cesur, "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız dünya lideri" dedi.