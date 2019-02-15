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İngiliz Büyükelçi Chilcott’tan Brexit açıklaması

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Brexit sürecine ilişkin, "Hükümet dediğini yapacak Brüksel’i ikna edecek ve 29 Mart itibariyle anlaşmalı şekilde ayrılacak.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
İngiliz Büyükelçi Chilcott’tan Brexit açıklaması

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Brexit sürecine ilişkin, "Hükümet dediğini yapacak Brüksel’i ikna edecek ve 29 Mart itibariyle anlaşmalı şekilde ayrılacak. Bir anlaşma yapılmazsa yine AB’den ayrılacağız ama Dünya Ticaret Örgütü’nün şartlarına düşeceğiz. Bu da ticaretimizi etkileyecek, bunu kimse istemez" dedi.


Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Brexit, AB ve Türkiye" konulu panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Brexit sonrası süreçte İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğini ele aldı. Britanya’nın çok uzun süredir Türkiye ile ilişkilerine önem verdiğini kaydeden Chilcott, İngiltere ve Osmanlı arasında hep bir müttefiklik olduğunu söyledi. Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğunun altını çizen Chilcott, "Dün Astana süreci önemli bir toplantıydı. Terörle mücadele çalışmasında Türkiye’nin çalışması yadsınamaz. Aslında biz Türkiye’nin savunucusu olmuşuzdur. Başarısız darbe girişiminden sonra Birleşik Krallık Türkiye’ye destek mesajı veren ülkelerden biri oldu" şeklinde konuştu.



"Silahlı kuvvetler sıkça bir araya geliyor"


İki ülke arasında çok önemli ticaret ve yatırım ilişkilerinin olduğunu anımsatan Chilcott, ticaret hacminin 2018’de yüzde 9’luk bir büyüme kaydettiğini aktardı. Chilcott, "Ulusal güvenlik, terörle mücadele ve göçle mücadelede de yakın bir işbirliği söz konusu. Diğer yandan silahlı kuvvetlerimiz sıkça bir araya geliyorlar. İngiltere’den önemli bir turizm destinasyonu bizi de mutlu ediyor" dedi.



"Hükümet dediğini yapacak"


Brexit sürecine ilişkin insanların neden bu karara "evet" dediğini değerlendiren Chilcott, bunun halkın politikacılardan mutlu olmadıklarının bir mesajı olduğunu söyledi. Brexit’e "evet" demek için çeşitli nedenler olabileceğini söyleyen Chilcott, "Hükümet dediğini yapacak Brüksel’i ikna edecek ve 29 Mart itibariyle anlaşmalı şekilde ayrılacak. Bir anlaşma yapılmazsa yine AB’den ayrılacağız ama Dünya Ticaret Örgütü’nün şartlarına düşeceğiz. Bu da ticaretimizi etkileyecek, bunu kimse istemez. Üçüncü bir seçenek ise Brexit tarihini erteleyebiliriz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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