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Ekonomi İngiliz borsasından rekor kaçış!
Ekonomi

İngiliz borsasından rekor kaçış!

İngiliz hisse senetlerinden 2022 yılında rekor miktarda sermaye çıkışı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 16:34:00 -
İngiliz borsasından rekor kaçış!

İngiliz hisse senedi piyasasında sermaye çıkışı 2022 yılında da devam etti. Son 7 yıldır sermaye çıkışının yaşandığı İngiliz hisse senetlerinden 2022'de sermaye çıkışı rekor kırdı.

EPFR Global tarafından derlenen verilene göre İngiliz hisse senetlerinden yıl başından bu yana 26,3 milyar dolar çıktı.

Bu sermaye çıkışının etkisi ile FTSE 250 Endeksi yüzde 20 düştü. Bu, 2008 global finansal krizinden bu yana görülen en büyük düşüş oldu. FTSE 100 Endeksi ise emtia hisselerinin etkisi ile yüzde 1'in üzerinde yükseliş gösterdi.

State Street Global Markets kıdemli stratejisti Marija Veitmane, İngiliz hisse senetleri açısndan gelecek yıl için iyimser olmadığını, İngiliz şirketlerinin karlarının ve karlılıklarının çok güçlü olmamasının, diğer piyasaların altında performansa yol açacağını öngördüklerini vurguladı.

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