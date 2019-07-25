İngiliz basınından dikkat çekici iddia! Türkiye'nin sınırına füze savunma sistemi yerleştirilecek Merkezi Londra’da bulunan Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.

Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti. Reuters haber ajansının askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa, Türkiye'nin güney sınırına Eurosam Samp-T füze savunma sistemi yerleştirecek. Türk askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde, Fransa-İtalya ortaklığında üretilen Eurosam füze savunma sisteminden 1 bataryanın sınır hattına yerleştirileceği belirtilirken, konuyla ilgili başka detaya yer verilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.