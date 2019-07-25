İngiliz basınından dikkat çekici iddia! Türkiye'nin sınırına füze savunma sistemi yerleştirilecek
Merkezi Londra’da bulunan Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.
Reuters haber ajansının askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa, Türkiye'nin güney sınırına Eurosam Samp-T füze savunma sistemi yerleştirecek.
Türk askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde, Fransa-İtalya ortaklığında üretilen Eurosam füze savunma sisteminden 1 bataryanın sınır hattına yerleştirileceği belirtilirken, konuyla ilgili başka detaya yer verilmedi.
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