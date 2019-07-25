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İngiliz basınından dikkat çekici iddia! Türkiye'nin sınırına füze savunma sistemi yerleştirilecek

Merkezi Londra’da bulunan Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
İngiliz basınından dikkat çekici iddia! Türkiye'nin sınırına füze savunma sistemi yerleştirilecek

Reuters, Fransa'nın, Türkiye'nin güney sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini iddia etti.

Reuters haber ajansının askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Fransa, Türkiye'nin güney sınırına Eurosam Samp-T füze savunma sistemi yerleştirecek.

Türk askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde, Fransa-İtalya ortaklığında üretilen Eurosam füze savunma sisteminden 1 bataryanın sınır hattına yerleştirileceği belirtilirken, konuyla ilgili başka detaya yer verilmedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
  1. Reuters
  2. Fransa
  3. Türkiye
  4. füze savunma sistemi
  5. Eurosam Samp-T füze savunma sistemi

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