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Yerel İngiliz bankalarını 32 milyon lira dolandıran çete böyle yakalandı!
Yerel

İngiliz bankalarını 32 milyon lira dolandıran çete böyle yakalandı!

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay teknik ve fiziki takibinde bulunan dolandırıcılık şebekesi yakalanırken, şüphelilerin İngiliz bankalarını 32 Milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:53:00 -
İngiliz bankalarını 32 milyon lira dolandıran çete böyle yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'e tatile gelen İngiliz turistlerin İngiliz bankalarındaki mevduat hesaplarını ele geçiren ve bazı hesap sahipleri ile ortak hareket eden dolandırıcılık şebekesi ile ilgili ihbar ve şikayetler sonrası Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 3 ay boyunca dolandırıcılık şebekesi teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yüksek miktarda hesap hareketi tespit edildi. 3 aylık bir çalışma sonrasında Muğla merkezli 3 ilçe ve İzmir'de 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumundaki S.A., N.A., Ö.T., B.Ç., E.D., E.D., B.A., M.A., A.S., T.B. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin hesaplarında İngiliz bankalarından kullandırdıkları kredilerden elde edildiği değerlendirilen 3yaklaşık 32 milyon TL para, ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca N.A. Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. M.A., İ.Ö., Ö.T., A.S., E.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest, dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi konumundaki S.A., B.Ç., B.A. ve T.B. tutuklandı.

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