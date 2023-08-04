İngiliz bakandan tavsiye: Geçinemeyen emekli kurye olsun

TAHSİN HAN

Zenginliğiyle övünen İngilizlerin de ekonomik krizden etkilenmesi ve özellikle emekli kesiminin geçim sıkıntısı çekmesi İngiliz hükümetinin skandal bir açıklama yapmasına neden oldu... Geçim sıkıntısının büyüdüğü İngiltere’de Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride’dan emeklilere akıllara zarar bir öneri geldi. The Times gazetesine konuşan Stride, ay sonunu getirmekte zorlanan yaşlıların daha önce düşünmedikleri işleri yapmaya kafa yormaları gerektiğini söyledi.

İngiliz bakan Stride, tartışmaların fitilini ateşleyen açıklamalarını yemek dağıtım şirketi Deliveroo’nun merkezine ziyaretinde yaptı. İngiliz bakan, genelde gençlerin tercih ettiği kuryelik ve diğer esnek işlerde 50 yaş üstü kişilerin de çalışabileceğini belirterek, “Yaşlılığınızda yaşam tarzınızı korumak istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor” dedi.

Zam yaparız demedi ek iş yapın dedi

Emeklilerin zam çağrısına kulak tıkayıp, ek iş tavsiyesinde bulunan bakan Stride, 50 yaş üstü kişilerin bisikletle kargo dağıtımına çıkabileceğini kaydederken, işverenlere de ileri yaştaki kişilerin çalışma hayatına dönmesi için gerekli koşulları sağlama çağrısı yaptı. Stride, ileri yaştakilerin içinde bulundukları durumun farkında olmaları ve fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

‘Sağlığınıza da faydalı’

Bakan, bisikletle kurye dağıtımına başladıktan sonra 10 kilo veren 51 yaşındaki bir kişiyi de örnek göstererek, “Bu sizin sağlığınız için de yararlı olabilir” diye konuştu. Kendisi de 61 yaşında olan Stride, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini ve gelecek seçimlerde aday olacağını söyleyerek, “Bu dünyanın en iyi işi” ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daily Mail gazetesinin yayınladığı yakın tarihli bir araştırmaya göre, salgının başlangıcında iş gücünü bırakan yaşlı insanların yarısının kendilerini mali açıdan zor durumda bulduğunu ortaya çıkardı. Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), bu rakamın pandemiden önce işi bırakanların oranından “önemli ölçüde yüksek” olduğunu söyleyerek, karantina ve sağlık riskleri nedeniyle erken emekliliğe zorlandıklarını öne sürdü.

Yeni bir analiz, 2020-21’de işten ayrılan 50 ila 70 yaşlarındaki kişilerin yüzde 48’inin göreli yoksulluk içinde kaldığını ortaya çıkardı. Resmi rakamlara göre, geçen yılın kasım ayı ile bu ocak ayı arasında 50 ila 64 yaşları arasındaki yaklaşık 3.5 milyon kişi işsizdi ve yeni iş aramadı.