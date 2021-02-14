İngiliz bakandan olay korona çıkışı! "Birlikte yaşayacağız"
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün bu yıl sonuna doğru tıpkı grip gibi salgın olmaktan çıkıp birlikte yaşanacak bir hastalık olabileceğini söyledi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.
Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının "tedavi edilebilir" bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti.