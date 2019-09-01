İngiliz Bakan'dan gerginliği tırmandıracak açıklama
İngiltere Savunma Tedarik Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Hürmüz Boğazı'yla ilgili gerginliği artıracak açıklamalarda bulundu. Trevelyan, "O minik hızlı botlardaki arsız İranlılar, bizim savaş gemimizle oyun oynamaya kalkmasınlar" dedi.01 Eylül 2019 Pazar 11:50
İngiltere'nin kabine üyesi olmayan bakanlarından Anne-Marie Trevelyan, Hürmüz'deki "HMS Kraliçe Elizabeth" adlı Kraliyet donanmasına ait amiral gemisi hakkında açıklamada bulundu. "İyi bir savaş gemisi" olarak bahsettiği geminin, "arsız İranlılar"la uğraşmasına gerek olmadığını savundu.
İngiliz Bakan, "Son zamanlarda İranlı keskin nişancılar, gemileri kaçırmak için botlarla devriye yapıyorlar. O minik hızlı botlardaki arsız İranlılar, bizim savaş gemimizle oyun oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullandı.
HMS Kraliçe Elizabeth haftalık akıntılardan muzdarip
Trevelyan'ın açıklamasının, Kaptan Steve Moorhouse'un HMS Kraliçe Elizabeth'in haftalık akıntılardan muzdarip olduğunu duyurmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti.
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