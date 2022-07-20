İngiliz bakan Türk mühimmatına hayran kaldı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk SİHA'ları için geliştirilen "MAM-T Mini Akıllı Mühimmat" hakkında Roketsan yetkililerinden bilgi aldı.
Farnborough 2022 Uluslararası Hava Gösterisi, ikinci gününde devam ediyor. İngiltere’nin Farnborough şehrinde gerçekleştirilen etkinlik esnasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Roketsan standını ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre; Bakan Wallace, Roketsan standından uzun bir müddet boyunca ayrılmadı. Stantta direkt olarak Roketsan tarafından geliştirilen MAM-T Mini Akıllı Mühimmatı’nın olduğu kısma gelen Wallace, ürün hakkında şirket yetkililerinden bilgi aldı. Roketsan yetkilileri, Ben Wallace’a MAM-T’nin 1/5 ölçeğindeki modelini hediye etti.
Roketsan tarafından kısa süre önce tanıtılan ve ilk atışı AKINCI TİHA platformundan başarıyla gerçekleştirilen MAM-T, uluslararası pazarda yoğun ilgi çekiyor. Şu ana kadar MAM-L ve MAM-C tipinde binlerce SİHA mühimmatı üreten ve 10’dan fazla ülkenin kullanımına sunan Roketsan, MAM-T ile uzun menzilden angajman imkanı sunuyor.
Roketsan MAM-T mühimmat
Roketsan’ın mini akıllı mühimmat ailesinin en yeni üyesi olan MAM-T, aynı zamanda ‘en irisi’ konumunda bulunuyor. TEBER Lazer Güdüm Kiti’nden elde edilen tecrübelerle geliştirilen MAM-T; 230 milimetre çapa, 1.4 metre uzunluğa, 94 kilogram ağırlığa, parçacık etkili harp başlığına, ara safha güdüm için GPS/INS’e ve terminal safha güdüm için ise yarı aktif bir lazer arayıcı başlığa sahiptir.
MAM-T, SİHA’lardan atıldığında 30+ kilometre menzile; hafif taarruz uçaklarından atıldığında 60 kilometre menzile ve savaş uçaklarından atıldığında ise 80 kilometre menzile ulaşabilmektedir.
MAM-T mühimmatının avantajları
Roketsan tarafından geliştirilen MAM-T mühimmatının bazı avantajları ise şu şekilde:
- MAM-L Mühimmatı ile Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) arasında, menzil bakımından ‘ara platform’ rolünü üstelenecek,
- MAM-L Mühimmatı’nın etki bakımından yetersiz kaldığı yerlerde kullanılarak hem hedeflerin tamamen etkisiz hale getirilmesini hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesini sağlayacak,
- Fiyat / performans odaklı uzun menzilli bir mühimmat olduğu için SİHA’ların operasyon konseptlerine pozitif etki gösterecek,
- HÜRKUŞ, HÜRJET ve F-16 gibi hava platformlarında; uzun menzilli, düşük maliyetli ve düşük ağırlıklı bir mühimmat seçeneği sunuldu.
"Mini Akıllı Mühimmat" ailesinin karşılaştırılması
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