İngiliz Bakan Trevelyan'dan sert İran çıkışı: O arsız İranlılar...
İngiltere Savunma Tedarik Bakanı Trevelyan, Hürmüz Boğazı'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.01 Eylül 2019 Pazar 10:21
İngiltere'nin kabine üyesi olmayan bakanlarından Anne-Marie Trevelyan, Hürmüz'deki "HMS Kraliçe Elizabeth" adlı Kraliyet donanmasına ait amiral gemisi hakkında açıklamada bulundu. "İyi bir savaş gemisi" olarak bahsettiği geminin, "arsızİranlılar"la uğraşmasına gerek olmadığını savundu.
İngiliz Bakan, "Son zamanlarda İranlı keskin nişancılar, gemileri kaçırmak için botlarla devriye yapıyorlar. O minik hızlı botlardaki arsız İranlılar, bizim savaş gemimizle oyun oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullandı.
HSM KRALİÇE ELİZABETH, HAFTALIK AKINTILARDAN MUZDARİP
Trevelyan'ın açıklamasının, KaptanSteve Moorhouse'un HMS Kraliçe Elizabeth'in haftalık akıntılardan muzdarip olduğunu duyurmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti.
KAYNAK: HABER 7
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