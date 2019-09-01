0553 313 94 23

İngiliz Bakan Trevelyan'dan sert İran çıkışı: O arsız İranlılar...

İngiltere Savunma Tedarik Bakanı Trevelyan, Hürmüz Boğazı'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 10:21
İngiliz Bakan Trevelyan'dan sert İran çıkışı: O arsız İranlılar...

İngiltere'nin kabine üyesi olmayan bakanlarından Anne-Marie Trevelyan, Hürmüz'deki "HMS Kraliçe Elizabeth" adlı Kraliyet donanmasına ait amiral gemisi hakkında açıklamada bulundu. "İyi bir savaş gemisi" olarak bahsettiği geminin, "arsızİranlılar"la uğraşmasına gerek olmadığını savundu. 

İngiliz Bakan, "Son zamanlarda İranlı keskin nişancılar, gemileri kaçırmak için botlarla devriye yapıyorlar. O minik hızlı botlardaki arsız İranlılar, bizim savaş gemimizle oyun oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullandı. 

HSM KRALİÇE ELİZABETH, HAFTALIK AKINTILARDAN MUZDARİP

Trevelyan'ın açıklamasının, KaptanSteve Moorhouse'un HMS Kraliçe Elizabeth'in haftalık akıntılardan muzdarip olduğunu duyurmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti. 

KAYNAK: HABER 7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:21
  1. iran
  2. ingiltere
  3. amiral
  4. kaptan
  5. İngiliz
  6. savaş gemisi
  7. hürmüz
  8. Kraliyet Donanması
  9. anne-marie trevelyan
  10. hms kraliçe elizabeth
  11. arsız
  12. Steve Moorhouse
  13. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lalelispor moral topladı
    1. Lalelispor moral topladı
    2. Çocuklardan mentorluk aldılar
    3. Akupunktur, ozon tedavisi, nöralterapi..
    4. Anneler, bebek bezini..
    5. İran'dan ABD'ye rest: Biz istediğimiz..
    6. Bakanlıktan Yargı Reformu açıklaması!
    7. Taliban ve Afganistan ordusu arasında..
    8. Salihli Belediyespor’da transfer..
    9. Deri’n Fikirler Eksiotuz’da canlanacak
    10. HDP'li belediye, kaçak elektrik önleme..
    11. Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar..
    12. Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı
    13. Teröristlerin kamp olarak kullandığı..
    14. Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da..
    15. Develi Belediyesi’nden ağaç hassasiyeti
    16. Gül: "Yargı Reformu Strateji..
    17. Kritik uyarıyı yaptılar! Bölgede iç..
    18. Yahyalı- Kayseri yolu 30 kilometre..
    19. Gül:"Yeni adli yıl, reformcu ve..
    20. Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu..
    21. Adana'da mahallenin kadınları 80..
    22. Pakistan'dan, Hindistan'a "koşullu..
    23. Bayraklı’da Dünya Barış Günü etkinliği
    24. Kadıköy'de dev randevu! Muhtemel..
    25. Çocuklarda yaz ishaline dikkat
    26. İngiliz Bakan Trevelyan'dan sert İran..
    27. İngiltere'de Johnson depremi! Binlerce..
    28. Kayserispor’da moraller bozuk
    29. Büyükkılıç, "Kayserisporumuz sahipsiz..
    30. Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke..
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak