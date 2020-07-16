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Aktüel

İngiliz Bakan Morton, 15 Temmuz'u andı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:13:19 -
İngiliz Bakan Morton, 15 Temmuz'u andı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden 4 yıl sonra, Birleşik Krallık, Türkiye ile dayanışmaya ve Türk demokrasisine desteğe devam ediyor. Bugün, üzücü biçimde hayatlarını kaybedenleri ve ailelerini de anıyoruz." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi, İngiltere'nin o dönemki Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan olmuştu.


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