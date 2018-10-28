İngiliz Bakan Duncan, yeni havalimanının açılışına katılacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duncan'ın İstanbul'daki yeni havalimanının açılışına katılacağı belirtildi.

Yeni havalimanının İstanbul'un dünyanın öncü transit merkezlerinden biri olma rolüne katkıda bulunacağının altı çizildi.

Bakan Duncan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi ise açıklamada, "Bu gerçekten Türkiye için tarihi bir an. Cumhuriyet gününü yeni bir havalimanının açılışıyla aynı anda kutlamak… Birleşik Krallığı İstanbul'da temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Türkiye her zaman Birleşik Krallığın yakın bir müttefiki ve dostu olmuştur ve olmaya devam edecektir." ifadeleriyle yer aldı.