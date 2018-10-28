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İngiliz Bakan Duncan, yeni havalimanının açılışına katılacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan'ın, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışına katılacağı açıklandı.

28 Ekim 2018 Pazar 21:57
İngiliz Bakan Duncan, yeni havalimanının açılışına katılacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Duncan'ın  İstanbul'daki yeni havalimanının açılışına katılacağı belirtildi.

Yeni havalimanının İstanbul'un dünyanın öncü transit merkezlerinden  biri olma rolüne katkıda bulunacağının altı çizildi.

Bakan Duncan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi ise açıklamada, "Bu  gerçekten Türkiye için tarihi bir an. Cumhuriyet gününü yeni bir havalimanının  açılışıyla aynı anda kutlamak… Birleşik Krallığı İstanbul'da temsil etmekten  dolayı gurur duyuyorum. Türkiye her zaman Birleşik Krallığın yakın bir müttefiki  ve dostu olmuştur ve olmaya devam edecektir." ifadeleriyle yer aldı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:57
  1. İstanbul
  2. İngiltere

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