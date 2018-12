İngiliz Alison Philips'ten ülkesine sert eleştiri

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci Hemen her günü cinsel taciz ve tecavüz ile alakalı bir haber ile geçirmekte olan İngiltere’de son yaşanan yargı skandalı, İngiliz kimi yazarların artık patlamasına yol açtı. Bir tecavüz çetesi liderinin hapisten çıktıktan sonra, birçok tecavüz kurbanlarından bir tanesinin doğan çocuğu üzerinde babalık hakkı kazandı. Mağdur kadın, tecavüzcüsünün her an çıkıp evine gelebileceğinden korku içinde yakındı.

15 Yaşında tecavüz edildi, 18 sene sonra İngiliz yargısı tecavüzcüsünü yine kâbusu yaptı

33 yaşındaki Sammy Woodhouse, 15 yaşındayken Arshid Hussain adlı tecavüz çetesi liderinin birçok kurbanından birisi oldu ve bir oğlu oldu. Kurbanları arasında 11 yaşındaki bir kızın dahi bulunduğu çete lideri için ise çocuğunu görmek hakkına sahip olduğuna hükmedildi.

Acılı mağdur anne haber ile bir kez daha dehşete kapılıp İngiliz medya organlarına sitem ve endişe ile konuşma yaptı. Woodhouse, “Bunun olmasına izin verilmesi karşısında söyleyecek kelime bulamıyorum. Sosyal hizmetler sübyancılar ve tecavüzcülere irtibat temin eder değil, onlardan insanlar ve çocukları koruyor olmalıdır. Sosyal hizmetlerden bir başka devasa ihanettir bu. İnsanlar onlar bu kadar aptal olurken nasıl güvenebilir ki kendilerine?” açıklamasında bulunup, “ya benim insan haklarım ne olacak? Oğlum bir tecavüzcünün eline verildi” diyerek sitemde bulundu.

BBC2’ye konuşan Woodhouse, “Tamamıyla şok oldum ve incindim. Mahkemede şahidlik ettiğimde ve o 35 yıl ceza aldığında ‘artık tamam, hayatıma devam edebilirim’ diye düşünmüştüm. Ancak 12 ay sonra her an kalkıp kapıdan içeri girebileceğini bilerek işte şimdi buradayım” sözlerini kullandı.

Devamla Woodhouse, “Bu tüm ülkede oluyor ve durması gerekiyor. Çocuklar kaldırılıp tecavüzcülere, katillere veriliyor...” dedi. Mağdur kadın ayrıca, kanunda değişiklik isteyip hiçbir tecavüzcü babanın çocuklarına ulaşım izni olmaması gerektiğini söyledi.

“Kurbanı sonsuza dek cezalandıran sistem artık değişmelidir”

Çetenin bir diğer kurbanı da Woodhouse’a destek için Daily Mail Online’a konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan kurban, “Bu sürüp giden istismar dairesi ne zaman son bulacak? Hayatta kalmayı başaranların yaşamlarındaki en önemli şeyi kullanmak ve onu sistematik olarak bu kimseleri tecavüz ve istismar edenlere geçirmek tamamıyla rahatsız edici. Kaç çocuk böyle bir tehlikeye bir tehlikeye atılmaktdır ve kaç tane cesur yaşam savaşını kazanan cesur kimse aile mahkemesinin mahvettiği bu absürt kuralları yaşamaktadır? Kurbanı bu sonsuza dek cezalandırma işi değişmelidir ve artık zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İngiliz gazete yazarı: Ülke çıldırdı! Tekrar be tekrar suçlu kurbandan önde tutuluyor

Hadise İngiliz birçok sosyal medya kullanıcısı yanı sıra bir kısım yazarlara da isyan ettirdi. Bunlar içinde Mirror yazarı Alison Philips dikkat çekici ifadeler kullandı.

Philips, “Tekrar be tekrar suçlu azınlığın ihtiyaçları kurbanlarınkinin önüne koyuluyor. Tıpkı sakince iyi geçinmeye çalışanlar tamamıyla ihmal edilirken sınıftaki yaramaz çocuklara zaman ve alaka müsrifce harcanıyor” dedi ve tüm ülkenin kafayı yediği düşüncesine bir kez daha terk edildiklerini ifade etti.

Philips, hem Sammy Woodhouse hem de oğlunun hislerinin umursanmayıp yetkililerce sadece tecavüzcünün hislerine dikkat kesildiğini sitemle kaydedip, yapılması gereken doğru şeyin ne olduğu sualini yetkililerin kendilerine sorması gerektiğini söyledi. Bu suretle söylenip açığa çıkmamış nice Sammy ve oğlu gibi kimselerin acılarının da rahatlatılabileceğini ileri sürdü.

Hayranlıkla yönlendirilmeye çalışılan Batı’nın hali ve içimizdekiler

Memlekette birçok kimse Batı’yı “harikalar diyarı” gibi sunmaya kalkıp yayın organları tüm bu dehşet verici ve giderek yükselen sosyal sorunlarına ciddi bir yer vermese de Batı’daki durum böyle aşikârane ortadadır ve oradan kopyalamalar yapmakla içimizdeki sorunlar çözülemeyeceği gibi bu sosyal ve nizamla alakalı problemlerin artmasına yol açılacağı da hakikattir.

Böyle olduğu halde hala fikirlerini, evvela “Batı’da uygulanıyor” diyerek haklılık zeminine oturtmaya kalkmak, bir düşünce yahut fiilin doğruluk ve kuvvetini kendi içindeki kıstaslara ve mantığına değil de, oradaki tatbikata istinat ettirerek kabul ettirmeye çalışmak; fikir ve zihin dünyasını Batılı işgale terk etmek anlamına gelip içimizde hala kurtulunamamış ciddi bir problem olarak gözükmektedir.

Şu durumda asırları aşan kökler ve mümtaz kıymetlerini değerlendirme ölçüsü yapmadan, uzun zamandır yapılageldiği üzere memleketimize belki ancak bu ve bu tip sorun ithali yapılacağı ve gitgide sosyal yapı ve ahlakımızın zarar göreceği net şekilde müşahede edilmektedir. Bundan ötürüdür ki, en zirve dönemlerimiz dahil başından itibaren toplumumuzun temel direği ve kuvvetinin özü olan Ehl-i Sünnet kıymetlerimiz ve ahlak esasatımız başta eğitim sistemi olmak üzere toplumsal hayat içerisinde öne çıkarılmalıdır.

Fikirsizlik ve hatta şahsiyetsizlik alameti olan her şeyi başka başka kültür ve milletlerden kopyalayıp getirme halinin ciddi surette üzerine gidilip Türk-İslam karakteri asırlardır olduğu üzere düşünme ve hayat biçimimizde galip pozisyona getirilmelidir. Aksi halde yarım asır evvel yaşayanların “asla kabul edilemez” olarak gördükleri şen’i fiiller bugün içimizde adeta normalleştiği gibi, gidişatın önü alınmazsa, bizim için “asla kabul edilemez” gözüken şeyler de gelecekte -Allah muhafaza- normalleşebilir. Oxford Üniversitesi’nin bile yakın zamanda “ahlak dersi” okutmaya başladığı bir zamanda kendi gerçek ve kıymetlerimizin göz önüne yerleştirilme vakti çoktan gelmiş bulunmaktadır.