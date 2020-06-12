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Ekonomi

ING’den emeklilere özel duyuru

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, aylık yüzde 0,79 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:41:58 -
ING’den emeklilere özel duyuru

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, aylık yüzde 0,79 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek.


Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyan yeni müşterilerinin bütçelerine katkı sağlayacak.


Bankadan yapılan duyuruya göre; maaşını ING’ye taşıyan emekliler, aylık yüzde 0,79 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emekliler, şubeye gitmeden, ING Mobil veya ing.com.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirip yine bu kanallardan kredilerini anında kullanmaya başlayabiliyor.


Emekli müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen banka, 750 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece ING’li emekliler, üç yıl için ek 1.800 TL, toplamda ise 2.550 TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor.


Maaş gününü beklemiyorlar


Bankanın emekli maaş müşterileri, bu özel avantajların yanı sıra, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor, maaşlarını yalnızca ING Türkiye’nin değil, Türkiye genelindeki tüm bankaların ATM’lerinden ücretsiz olarak alabiliyor.


Emekli maaşı evden çıkmadan taşınabiliyor


Maaşını ING’ye taşımak isteyen emekliler, şubeye gitmeden, e-devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. İşlemi bankanın şubesinde yapmak isteyen emeklilerin ise yanlarına sadece nüfus cüzdanlarını alması yeterli oluyor.

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