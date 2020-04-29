ING Turkiye'den 23 Nisan'a özel anlamlı kampanya

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye'nin 23 Nisan'ın 100’üncü yılında açtığı ataminyanindayim.com internet sitesi üzerinden Anıtkabir'e sanal olarak gönderilen 330 bin karanfil çocuklara eğitim bursu olarak hayat buluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Bayramın Adı Küçük Kendi Büyük" söylemiyle çektiği video ve açtığı ataminyanindayim.com mikrositesiyle herkesi Atatürk'e olan sevgisini göstermeye davet etmişti.

Anıtkabir'in boş kaldığı ilk 23 Nisan'a özel bir hazırlık yapan ING Türkiye'nin açtığı mikrosite büyük ilgi gördü. Gelen 125 bine yakın mesajı bir kitapçık haline getirerek Anıtkabir'e teslim eden ING Türkiye, sanal olarak bırakılan 330 bin karanfili de 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak eğitim bursuna dönüştürdü.



Daha önce Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla açılan 1,5 milyon TL'lik destek fonuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen 1.000 öğrenciye burs sağlayan ING Türkiye, bu vesileyle 7 ila 12 yaş arasında eğitim gören 100 çocuğa daha eğitim bursu sağlama kararı aldı.



Milli Dayanışma Kampanyası'na da 5 milyon TL bağışta bulunan ING Türkiye'nin ayrıca eğitim alanında üniversite bursiyerlerinden Turuncu Okullara kadar birçok toplumsal yatırımı bulunuyor.

