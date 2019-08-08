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ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, bu sendikasyon kredisinin Türkiye’ye olan güvenin işareti olduğunu dile getirerek, "Her ölçekte işletmemizin yanında olarak, yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



ING Türkiye, genel ticaret finansmanında kullanılmak üzere 190 milyon euro ve 96 milyon dolar (toplam 305 milyon dolar) tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. 1 Ağustos tarihinde imzaları atılan işlemde, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan bankası olarak görev aldı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjı euro için yüzde 2,40, dolar ise yüzde 2,50 olarak gerçekleşti.


Kreditörler tarafından, ING Türkiye’nin refinansman işlemine hedeflenen tutarın yaklaşık 1.7 katı talep gelmesine rağmen, ING Türkiye dış borçlanma hedefleri doğrultusunda işlemi yaklaşık 305 milyon dolar olarak kapattı.



İşlemde Barclays Bank PLC, Doha Bank, Q.P.S.C Dubai Branch, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Securities plc, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Sberbank (Switzerland) AG ve Sberbank Europe AG yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer aldı. Bu bankalara ek olarak, 12 banka daha sendikasyon kredisine çeşitli seviyelerde katılım gösterdi.



ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, söz konusu sendikasyon işleminin ING Türkiye’ye ve Türkiye bankacılık sektörüne güveni bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ticaretin finansmanında müşterilerin farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, en iyi imkan ve fırsatlarla sunmak için çalıştıklarını ifade eden Pınar Abay, sendikasyon kredisiyle sağlanan kaynağın da bu doğrultuda kullanılacağını vurguladı.


Pınar Abay, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir çeşitlilikte yanıt vererek yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
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