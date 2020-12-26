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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 76 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 83

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:43:02 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Serdar Ünal, Musa Çetin

Bahçeşehir Koleji: Green 16, Jones 6, Robinson 18, Aldridge 5, Thomas Akyazılı 1, İsmet Akpınar 17, Rıdvan Öncel 2, Burak Can Yıldızlı 9, Owens, Erkan Yılmaz 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 15, Simpson 10, Can Uğur Öğüt 16, Lemar 13, Tomas 13, İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Haciyeva 2, Doğan Şenli 6

1. Periyot: 20-23

Devre: 37-46

3. Periyot: 58-65

5 faulle çıkan: 39.47 İsmet Akpınar (Bahçeşehir Koleji)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 83-76 mağlup etti.



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