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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Büyükçekmece Basketbol: 66 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 59

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:36:37 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 8, Eldridge 15, Oliver 16, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Enes Berkay Taşkıran 6, Olaseni 10, Farrell 11, Burak Eşlik, Mert Celep

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 19, Abu 8, Atkins 14, Frazier 5, Erdem İlter 10, Fırat Töz 3, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin

1. Periyot: 16-16

Devre: 32-33

3. Periyot: 50-45

5 faulle çıkan: 39.09 Olaseni (Büyükçekmece Basketbol)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 66-59 yendi.



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