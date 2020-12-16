  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Büyükçekmece Basketbol: 77 - Pınar Karşıyaka: 90

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:44:42 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Abodunrin 28, Matthew 7, Osiris 9, Michael 16, Mert Celep 9, Ömer Utku Al 8, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran, Bekir Sabri Karlı

Pınar Karşıyaka: Jeffery 17, Onuralp Bitim 12, Taylor 7, Michael 5, Amadou 23, Mahir Ağva 10, Kennedy 6, Yunus Emre Sonsırma 10, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 19-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 59-67

Beş faulle çıkan: 37.13 Osiris (Büyükçekmece Basketbol)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız
Gündem

Almanya'dan Altay tankına engel girişimi! Meydan okudu: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”
Dünya

Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Seçim döneminde AK Parti’yi yıkmak için Türkiye’deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra ..
Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu
Dünya

Yunan vekilden skandal sözler! 'Türkiye'nin parlamentoda 4 ajanı var' dedi ve ülkesinde bile alay konusu oldu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'dan akılalmaz çıkışlar geliyor. Son olarak Yunan Parlamen..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay