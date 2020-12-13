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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom: 87 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 75

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:38:27 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yilmaz, Zafer Yilmaz, Musa Kazım Çetin

Türk Telekom: Baldwin 19, Muhamme Mustafa Baygül 12, Wiltjer 17, Dekker 25, Eric 8, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 6, Samet Geyik, Batuhan Acar Göktuğ Baş

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 26, Caner Ercan 3, Cook 27, Atkins 10, Frazier 2, Fırat Töz, Erdem İlter 2, Abu 4, Hasan Emir Gökalp 1, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin

1. Periyot: 24-17

Devre: 47-40

3. Periyot: 67-55


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 87-75 yendi.

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