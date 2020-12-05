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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:29:18 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk

Galatasaray: Macon 26, Yiğit Arslan 9, Göksenin Köksal 13, Tyus, Motum 6, Williams 16, Barış Ermiş, Hunter 10, Ragıp Berke Atar 7, Caner Erdeniz

Büyükçekmece Basketbol: Farrell 10, Oliver 6, Enes Berkay Taşkıran 7, Olaseni 28, Anderson 23, Eldridge 5, Ömer Utku Al 11, Mehmet Fırat Alemdardoğlu, Mert Celep 1

1. Periyot: 17-20

Devre: 30-41

3. Periyot: 52-56

Normal süre: 74-74

Birinci uzatma: 85-85


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 74-74, birinci uzatma bölümü 85-85 biten maçta Galatasaray'ı ikinci uzatma bölümü sonucunda 91-87 yendi.

Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 7. kez mağlup oldu.




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