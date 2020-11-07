  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor: 90 - Aliağa Petkimspor: 106

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:10:33 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

OGM Ormanspor: Holloway 17, Kikanovic 16, Kidd 16, Hardy 16, Cevher Özer 9, İsmail Yiğit Yüceer, Hagins 7, Efe Ergi Tırpancı 3, Mert Alemdar, Erol Can Çinko 4, Tuna Han Dikmen 2, Kadir Bayram

Aliağa Petkimspor: Ray 18, Yiğitcan Turna 11, Wimbush 10, Zack 8, Hummer 10, Boran Güler 1, Ege Arar 18, Vasiliauskas 8, Hakan Yapar 6, Canberk Kus 8, Dorukhan Engindeniz, Alp Karahan 8

1. Periyot: 27-30

Devre: 48-60

3. Periyot: 74-81

5 Faulle çıkanlar: 35.59 Hagins (OGM Ormanspor), 37.03 Yiğitcan Turna (Aliağa Petkimspor)


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 106-90 yendi.

Birinci periyotu 30-27 üstün geçen Aliağa Petkimspor, devreye de 12 sayılık farkla 60-48 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayıp üçüncü periyodu da 81-74 galip durumda geçenİzmir temsilcisi, müsabakadan 16 sayı farkla 106-90 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, 7 maçında 3. galibiyetini alırken, OGM Ormanspor ise yine 7. karşılaşmasında 4. mağlubiyetini yaşadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf
Gündem

İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın gözaltına alınan müteahhidi "İnşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su b..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay