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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 84 - Anadolu Efes: 90

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:13:15 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Beşkaza

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 15, Emir Gökalp, Fırat Töz 2, Erdem İlter, Abu 11, Frazier 6, Caner Ercan, Barış Hersek 6, Polat Kaya 3, İbrahim Yıldırım, Cook 25, Atkins 16

Anadolu Efes: Singleton 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tarık Sezgün, Tolga Geçim 6, Erten Gazi, Moerman 8, Buğrahan Tuncer 14, Micic 8, Anderson 1, Simon 42

1. Periyot: 20-24

Devre: 46-46

3. Periyot: 73-68


MUĞLA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 90-84 yendi.


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