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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 88 - Türk Telekom: 97

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:00:37 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Jones 21, Perez 14, Green 29, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Aldridge 8, İsmet Akpınar, Hadi Özdemir 2, Burak Can Yıldızlı 8, Erkan Yılmaz, Rıdvan Öncel 2

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 4, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 22, Eric 15, Gani Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 14, Samet Geyik 3, Göktuğ Baş

1. Periyot: 22-31

Devre: 42-55

3. Periyot: 63-73

5 Faulle çıkan: 38.15 Eric (Türk Telekom)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında başkent temsilcisi Türk Telekom, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 97-88 yendi.

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